36-летнего павлодарца задержали из-за долга перед ребенком

В Павлодаре задержали мужчину, который не исполнял решение суда об уплате алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, житель Павлодара, не исполняя решение суда об уплате алиментов, задолжал на содержание своего несовершеннолетнего ребенка свыше миллиона тенге.

"Принятыми мерами 36-летний мужчина задержан", - пояснили в ДП Павлодарской области.

Здесь добавили, что охрана семьи, интересов несовершеннолетних и защита их законных прав является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Департаментом полиции Павлодарской области уделяется особое внимание работе по установлению местонахождения неплательщиков алиментов. На постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и задержанию родителей, имеющих задолженность по алиментам перед своими несовершеннолетними детьми.

"Граждане, уклоняющиеся от уплаты алиментов, находят множество причин, объясняющих свою безответственность перед детьми. Однако таким нерадивым отцам есть единственный совет - постараться понять, что это ваш ребенок, и только вы можете помочь ему встать на ноги.

В отношении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, принимаются самые строгие меры воздействия, направленные на принудительное исполнение требований исполнительного документа о взыскании алиментов. За игнорирование норм законодательства предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнули в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.