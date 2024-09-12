Жителя Актобе задержали за продажу электронных сигарет

Продавца электронных сигарет задержали в Актобе - в доме 32-летнего горожанина провели обыск и обнаружили сотни "электронок", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Мужчина был задержан накануне, 11 сентября.

Сообщается, что продажу запрещенных в РК электронных сигарет он осуществлял через интернет-магазин в мессенджере Telegram.

При обыске дома у подозреваемого нашли и изъяли более 400 одноразовых сигарет, более 300 жидкостей и картриджей для их употребления.

"По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование. Ведется расследование", - сообщили в МВД.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя бывшего премьер-министра Алихана Смаилова предложила полностью запретить продажу вейпов в Казахстане.

По ее словам, широкому распространению среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах табака.

Позже экс-глава Миннацэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

А ,ывший глава Минфина Ерулан Жамаубаев позже подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе 2024 года стало известно, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Однако в марте сенаторы вернули в мажилис проект закона, внеся некоторые изменения.

Позже глава государства высказывался о вейпах, назвав их "новомодной заразой".

Также представители МВД отвечали на вопрос о том, как полицейские будут выявлять нарушителей в случае введения запрета на вейпы в Казахстане.

20 июня в Казахстане официально начал действовать запрет на продажу и рекламу вейпов и некурительных табачных изделий