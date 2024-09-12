Собака нашла схрон в лесопосадке в Павлодаре

В лесопосадке в одном из микрорайонов Павлодара служебная собака по кличке Буран нашла схрон с 14 свертками, содержащими белый порошок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году 157 преступлений раскрыто с помощью служебных собак. Четвероногие выезжали на более чем 500 вызовов.

Сегодня в кинологическом центре работают 28 служебно-розыскных собак, которые продолжают вносить существенную лепту в борьбу с преступностью, оказывать помощь в выявлении и раскрытии различных преступлений.

"За успехами четвероногих полицейских стоит огромный труд полицейских-кинологов. Тренировки собак проходят каждый день. На любое движение хозяина четвероногие помощники реагируют моментально. Дрессировка состоит из нескольких этапов, в результате которых у собак вырабатываются необходимые навыки.

Специализация у "четвероногих полицейских" тоже своя, каждый из них является профессионалом в своей "отрасли". Есть следовые, по поиску наркотических средств, взрывчатых веществ, по штурмовому задержанию и по охране здания", - рассказал начальник Центра кинологической службы ДП Павлодарской области Нияз Валиев.

Основная задача каждого полицейского-кинолога - быть готовым к применению служебной собаки на местах происшествия или при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

"У нас не бывает случайных людей, ведь в основе нашей службы лежит любовь к животным. Трудолюбие, выдержка, инициатива, ответственность и внимательность - без всего этого не может быть успешного тандема человека и собаки, эффективного выполнения служебного долга", - отметил спикер.

В 2024 году благодаря служебным собакам не допустили в незаконный оборот порядка 80 килограммов наркотиков.

К примеру, в июле 2024 года с применением служебно-розыскной собаки по кличке Буран в лесопосадке района Зеленестрой были изъяты 14 свертков, обмотанных в изоленту. Внутри каждого оказалось порошкообразное вещество белого цвета.

"Таким образом, благодаря острому нюху и добросовестной работе Бурана пресечено наркопреступление", - подчеркнули в ДП Павлодарской области.

Ранее в аэропорту Алматы служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у казахстанцев, вернувшихся с отдыха в Таиланде. Полицейские изъяли наркотические средства "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик.

А в Экибастузе стражи порядка привлекли к ответственности владельца собаки породы алабай, которая своим лаем напугала мать и ее маленького ребенка. Животное бродило по улице без намордника и поводка.