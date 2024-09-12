Павлодарец пожалел, что уснул в автобусе по пути с работы
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В Павлодарской области мужчина задремал в автобусе, возвращаясь с работы, а когда проснулся, обнаружил пропажу нового мобильного телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратился горожанин, заявивший, что в автобусе у него украли телефон.
"Ехал с работы, по дороге уснул. Когда проснулся, обнаружил пропажу телефона, который купил только месяц тому назад", - рассказал заявитель.
По информации стражей порядка, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.
Всего с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировали 219 случаев кражи сотовых телефонов.
Сотрудники полиции просят граждан соблюдать ряд простейших правил, чтобы их гаджеты не стали добычей похитителей:
- не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах;
- не оставляйте сотовые телефоны без присмотра и не передавайте их незнакомым лицам под предлогом совершения последними срочного звонка;
- в помещении развлекательного заведения не стоит выкладывать свой телефон на столик или стойку и оставлять его без внимания даже на несколько минут;
- старайтесь по возможности не демонстрировать дорогие устройства на улице или в компании малознакомых людей.
"Нередко жертвами злоумышленников становятся несовершеннолетние жители региона, которые идут по улице с включенной на сотовом телефоне музыкой, играют в игры на гаджете, выставляя тем самым свое имущество напоказ", - отметили в ДП Павлодарской области.
Полицейские порекомендовали провести беседы с детьми и напомнить им, что следует убирать мобильные устройства в сумку или рюкзак.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что присвоение оставленного без присмотра чужого телефона или иного подобного гаджета является уголовно наказуемым деянием.
"Нашедший чужое имущество обязан вернуть его законному владельцу, а если это сделать самостоятельно не представляется возможным, в поиске владельца помогут сотрудники полиции", - пояснили в ДП региона.
Ранее у жительницы Астаны во время ожидания автобуса на остановке общественного транспорта парень на велосипеде выхватил из рук iPhone 13. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил телефон.
А житель Павлодара оставил телефон в салоне машины, но не обнаружил его, когда вернулся. Полицейские задержали подозреваемого в краже.
Также спонтанная вечеринка обернулась неприятностями для жителя столицы - у него украли телефон. Хозяин квартиры обнаружил это после совместного распития алкогольных напитков и ухода гостя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160609-pavlodarec-pozhalel-chto-usnul-v-avtobuse-po-puti-s-raboty/