Павлодарец пожалел, что уснул в автобусе по пути с работы

В Павлодарской области мужчина задремал в автобусе, возвращаясь с работы, а когда проснулся, обнаружил пропажу нового мобильного телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию обратился горожанин, заявивший, что в автобусе у него украли телефон.

"Ехал с работы, по дороге уснул. Когда проснулся, обнаружил пропажу телефона, который купил только месяц тому назад", - рассказал заявитель.

По информации стражей порядка, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

Всего с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировали 219 случаев кражи сотовых телефонов.

Сотрудники полиции просят граждан соблюдать ряд простейших правил, чтобы их гаджеты не стали добычей похитителей:

не держите свои телефоны, деньги и ценные вещи в наружных карманах;

не оставляйте сотовые телефоны без присмотра и не передавайте их незнакомым лицам под предлогом совершения последними срочного звонка;

в помещении развлекательного заведения не стоит выкладывать свой телефон на столик или стойку и оставлять его без внимания даже на несколько минут;

старайтесь по возможности не демонстрировать дорогие устройства на улице или в компании малознакомых людей.

"Нередко жертвами злоумышленников становятся несовершеннолетние жители региона, которые идут по улице с включенной на сотовом телефоне музыкой, играют в игры на гаджете, выставляя тем самым свое имущество напоказ", - отметили в ДП Павлодарской области.

Полицейские порекомендовали провести беседы с детьми и напомнить им, что следует убирать мобильные устройства в сумку или рюкзак.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что присвоение оставленного без присмотра чужого телефона или иного подобного гаджета является уголовно наказуемым деянием.

"Нашедший чужое имущество обязан вернуть его законному владельцу, а если это сделать самостоятельно не представляется возможным, в поиске владельца помогут сотрудники полиции", - пояснили в ДП региона.

Ранее у жительницы Астаны во время ожидания автобуса на остановке общественного транспорта парень на велосипеде выхватил из рук iPhone 13. После того, как подозреваемый испугался последствий, он разбил телефон.

А житель Павлодара оставил телефон в салоне машины, но не обнаружил его, когда вернулся. Полицейские задержали подозреваемого в краже.

Также спонтанная вечеринка обернулась неприятностями для жителя столицы - у него украли телефон. Хозяин квартиры обнаружил это после совместного распития алкогольных напитков и ухода гостя.