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Хитрость водителя не удалась в Павлодарской области

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Автомобиль сгружает щебень
Грузовик. Иллюстративное фото: sewer11 / Getty Images

На автодороге вблизи Экибастуза остановили машину, груженную щебнем. Выяснилось, что водитель повесил на нее номера другого своего автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на проводимые мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах Экибастузского района, выявляются водители, которые, пытаясь обмануть, идут на различные незаконные ухищрения.

К примеру, на автодороге Экибастуз - КП "Батыр" полицейскими роты патрульной полиции УП Экибастуза было остановлено транспортное средство марки Shaanxi под управлением 47- летнего горожанина.

При проверке было установлено, что государственные регистрационные номерные знаки на авто являются подложными.

"Водитель пояснил, что у него имеются два одинаковых транспортных средства, однако одно из них было сломано, а разрешение на въезд на территорию карьера было только на одну из машин. Предприимчивый водитель поменял номера транспортных средств и при перевозке щебня был остановлен полицией", - пояснил исполняющий обязанности начальника УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.

В отношении водителя составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными номерными знаками.

Материал направили в суд для принятия решения. Стражи правопорядка изъяли номерные знаки, а автомашину поместили на специальную штрафную стоянку.

С начала года в регионе выявили уже пять фактов управления автомашинами с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.

Добавим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160555-hitrost-voditelya-ne-udalas-v-pavlodarskoy-oblasti/

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