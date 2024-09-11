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"Истекал кровью": конфликт между двумя астанчанами закончился поножовщиной

Опубликовано:

Мужчина достает нож
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: sturti / Getty Images

В Астане между мужчинами произошел конфликт, после которого один из участников применил нож, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД. Пострадавшему помогли представители Нацгвардии.

По данным официального медиапортала МВД, в Байконурском районе Астаны произошел конфликт между двумя мужчинами. Во время патрулирования района войсковой наряд Национальной гвардии РК заметили мужчину, который истекал кровью.

"Войсковой наряд немедленно оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвал карету скорой помощи. Не теряя времени, гвардейцы с помощью видеокамер установили, что подозреваемый скрылся с места происшествия. Военнослужащие сумели задержать подозреваемого на улице Карасай батыра", - рассказали в полиции.

На место происшествия также вызвали оперативную группу сотрудников полиции. Задержанного доставили в Байконурский районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью", - добавили в МВД.

Ранее в одной из мечетей Астаны неизвестный мужчина угрожал прихожанам ножом. На место происшествия прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. У него был изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года.

В начале сентября на инспектора полка патрульной полиции напал и ударил ножом в спину прохожий. Подозреваемого задержали по "горячим следам" и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160192-istekal-krovyu-konflikt-mezhdu-dvumya-astanchanami-zakonchilsya-ponozhovshchinoy/

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