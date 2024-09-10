Фельдшер "скорой" потеряла работу после инфаркта и клинической смерти акмолинки

В Акмолинской области провели показательный судебный процесс по уголовному делу в отношении фельдшера, которая принимала вызовы скорой медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103" за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.2 ст.317 УК), рассмотрел суд города Косшы.

Оглашение приговора провели в присутствии работников областной станции скорой медицинской помощи, подстанции села Акмол и поликлиники города Косшы.

Как выяснилось, диспетчер пульта "103", приняв вызов от пациента с уведомлением "Жалоба на боль в груди, на учете с артериальной гипертензией, вызов 1-й категории срочности", перенаправила его в город Косшы.

"В Косшы подсудимая, обрабатывая данный вызов, изменила его с 1-й категории на 4-ю, исказила жалобу пациента, указав: "Высокая температура, болеет более одной недели, сильный кашель", и перенаправила его в поликлинику", - установил суд.

Из поликлиники к пациенту направили медработника. Он провел обследование, поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-й категории.

"Потерпевшая была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти", - уточнили в суде.

Вина подсудимой подтверждалась заключениями экспертиз, показаниями потерпевшей, свидетелей, нормативными правовыми актами, запрещающими фельдшеру по приему вызовов изменять категорию срочности вызова, и другими материалами дела.

При назначении наказания, суд принял во внимание следующее:

преступление небольшой тяжести, совершенное по неосторожности;

наличие смягчающего обстоятельства - беременность подсудимой (на сроке более 22 недель);

отсутствие отягчающих обстоятельств;

ранее обвиняемая не была судима.

Приговором суда женщине назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля и лишением права оказания медицинских услуг.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.317 УК РК невыполнение, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Ранее в ВКО фельдшера осудили за подделку справки о собственной беременности в попытке избежать административного наказания в виде ареста. Когда выяснилось, что справка поддельная, женщину все же подвергли административному аресту сроком на 20 суток. Также ее приговорила к одному году ограничения свободы.

А в Астане огласили приговор врачу медицинского центра Макишева. Его признали виновным в получении материального вознаграждения от своей пациентки в размере 500 тыс. тенге за проведение плановой хирургической операции.