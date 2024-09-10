ОПГ "карманников" орудовала в автобусах Алматы

В Алматы прокурорами пресечена деятельность организованной преступной группировки "карманников", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры мегаполиса.

"При координации прокуратуры проведено досудебное расследование, которым установлено, что лидер и 11 участников ОПГ с ноября прошлого года орудовали в общественном транспорте и похищали ценности граждан", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

Ежедневный преступный доход злоумышленников, по данным прокуратуры, составлял около миллиона тенге.

В итоге приговором суда 9 участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении их ведется отдельное расследование.

Надзорный орган призвал казахстанцев быть бдительными и проявлять осторожность.

В начале лета в Алматы задержали мужчин, которых подозревают в систематической краже гаджетов в общественном транспорте.

Осенью прошлого года 63-летнего пенсионера задержали в Алматы по подозрению в краже - преступление произошло в автобусе. У пассажира был украден мобильный телефон.

Также сообщалось, что в Алматы полицейские задержали четверых мужчин от 30 до 58 лет, которые, по версии следствия, обворовывали пассажиров автобусов.

Согласно статье 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.