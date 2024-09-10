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Прочитанные женой майора SMS от другой женщины привели к трагедии в Кызылорде

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Мужчина угрожает женщине
Мужчина угрожает женщине. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Житель Кызылорды предстал перед судом по обвинению в жестоком избиении супруги, спасаясь от которого та выпрыгнула с лоджии и получила инвалидность, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрел суд №2 Кызылорды.

Как выяснилось в суде, потерпевшая прочитала переписку своего гражданского супруга с неизвестной женщиной, из ревности показала SMS мужу и затем между ними возник конфликт.

"В этот момент подсудимый начал обзывать потерпевшую нецензурной бранью, дергал, неоднократно с особой жестокостью избивал ее, потерпевшая падала на пол, затем муж бил ее по голове стеклянной бутылкой и забирал у нее мобильный телефон.

Пострадавшая, чувствуя угрозу своей жизни, выпрыгнула с лоджии в гостиной, пытаясь избежать побоев. В результате ей причинен тяжкий вред здоровью, установлена инвалидность I группы", - рассказали в суде.

Во время судебного разбирательства подсудимый не признал предъявленное ему обвинение.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 2022 года установлено, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, а согласно заключению дополнительной экспертизы от 2024 года установлен вред здоровью легкой степени.

Женщина просила взыскать с мужа возмещение материального ущерба и морального вреда.

По приговору суда подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.105 УК. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением звания "майор" на основании ст.49 УК.

По гражданскому иску с мужчины взыскан материальный ущерб в размере 4 054 181 тенге и моральный вред в размере 5 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд приговорил к 11 годам лишения свободы актюбинца, обвиняемого в том, что он зарезал жену на почве ревности. Также его обязали возместить моральный ущерб в 10 млн тенге матери убитой женщины, которая взяла опекунство над своими внуками.

А житель Кызылординской области, хоть и обвинялся в нанесении побоев жене, избежал уголовной ответственности, так как в суде супруги примирились. При этом суд установил особые требования к поведению мужчины на три месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2159550-prochitannye-zhenoy-mayora-sms-ot-drugoy-zhenshchiny-priveli-k-tragedii-v-kyzylorde/

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