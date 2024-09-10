"Это не первый раз": выяснились новые подробности отравления сотен школьников в Мангистау

Новые подробности о массовом отравлении школьников в Мангистауской области выяснили журналисты. Оказалось, дети и раньше жаловались на качество еды, передает сайт телеканала КТК.

Согласно последним данным, в общей сложности в одной из школ села Бесшокы Мунайлинского района отравились 460 человек. Журналисты телеканала поговорили с родителями пострадавших школьников.

"У меня сейчас двое детей сильно болеют. Сначала лихорадить начало старшую дочь, а к ночи и младшей стало плохо, ее рвало. Мы три раза ездили в больницу, там нет мест. В школе нам не дают внятного ответа, что произошло", – рассказала мама пострадавших школьников Светлана Масатаева.

Делом занялись в комитете по охране прав детей. Министры просвещения и здравоохранения отчитываются о ситуации в правительстве. Создан оперативный штаб для выяснения причин и оказания помощи семьям.

Между тем родители учеников просят обратить внимание, на тот факт, что хоть раньше случаев массового отравления и не было, но дети жаловались на несвежую еду.

"Ну, это не первый раз повторяется. В прошлом году я одна билась: у меня ребенок пришел с жалобой, что прокисшая каша была. Я у многих тут родителей спросила: «Ваши дети жалуются? Вы вообще спрашиваете у детей своих, что кушают ваши дети?» Говорят: «Да, мой тоже с жалобой пришел». Я просила, давайте пойдем все вместе, посмотрим, чем кормят наших детей – никто не пошел", – возмущена родительница Дарига Аманова.

Журналистам удалось выяснить, что за питание детей на протяжении вот уже девяти лет отвечает одна и та же компания. Что именно стало причиной отравления, неизвестно. Но всех в тот день кормили пюре с котлетой.

Из 460 пострадавших госпитализировали 83 человека, дошло даже до реанимации. К счастью, дети уже пошли на поправку.

"Два ребенка, находившиеся в реанимационном отделении, сегодня переведены в общее отделение в связи с улучшением состояния. В настоящее время вся необходимая помощь детям оказывается в полном объеме", – проинформировал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

В МВД сообщили, что по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело. А в ближайший месяц проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований пройдут во всех школьных столовых страны.

Источник: КТК

Напомним, в субботу, 7 сентября, сообщалось, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что количество пострадавших от пищевого отправления в Мангистауской области увеличилось до 300.

Вчера в правительстве сообщили, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 детей - в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой.

Вчера также стало известно, что столовую опечатали, полиция проводит следственные мероприятия. Ход расследования находится на контроле руководства МВД.