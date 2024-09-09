Казахстанка заявила, что "участник ОПГ Дикого Армана" вымогает деньги у ее сына

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого женщина заявила о вымогательстве. По ее словам, деньги у ее сына требует "участник ОПГ Дикого Армана" - в полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Ролик опубликовали в Telegram-канале EgovPress.

Как указывается в описании, женщина утверждает, что члены ОПГ вывезли ее сына в горы, избили, заставили надеть юбку и засняли все на видео. Она просит защитить сына. Сообщается, что якобы уже два года ее сын подвергается вымогательствам.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что по факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Другие обстоятельства устанавливаются.

Ход расследования находится на контроле руководства ДП Алматы, добавили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время Арман Джумагельдиев (Дикий Арман) проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Ранее в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Судебный процесс по делу Дикого Армана начался около года назад - недавно в Верховном суде рассказали, почему так долго идет процесс.