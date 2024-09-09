Массовое отравление школьников в Мангистау: столовую опечатали, названы ответственные

Последними данными по факту массового отравления школьников в Мангистауской области поделились в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК, а также в МВД, передает NUR.KZ.

Как рассказали в Комитете по охране прав детей, сейчас на месте происшествия работают представители ведомства. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступили 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Здоровье школьников улучшается.

Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу", - поделились в ведомстве.

Здесь сообщили, что школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия.

По поручению министра просвещения РК с сегодняшнего дня во всех областях и городах организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ. Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений.

"Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Важно помнить, что за каждым действием стоит жизнь и здоровье наших детей", - добавили в Комитете по охране прав детей.

Также о ходе расследования отравления школьников рассказали в МВД. По данным ведомства, в рамках уголовного дела сотрудниками ДП Мангистауской области проводятся все необходимые следственные действия, в том числе с участием работников школы, столовой и компании-поставщика.

"Установлены объекты, откуда приобретались продукты питания в школьную столовую. Изъяты договоры поставки и образцы, назначены необходимые исследования.

По результатам следственных мероприятий и исследования действиям виновных лиц будет дана правовая оценка. Ход расследования находится на контроле руководства МВД. Расследование продолжается", - поделились в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители. Как рассказал один из родственников первоклассницы из села Бесшокы, в школе №8 учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Изначально в управлении здравоохранения региона пояснили, что с 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы №8 с болями в животе, повышением температуры тела. К обеду 7 сентября медицинская помощь понадобилась 58 детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что количество пострадавших от пищевого отправления в Мангистауской области приближается к 300.

Сегодня в правительстве сообщили, что под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 детей - в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение.

По поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.