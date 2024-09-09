"Столько радости приносят детям, а с ним так обращаются": видео с пони возмутило алматинцев

Алматинцев возмутило жестокое обращение с пони, который катает детей в парке имени Горького. В итоге владельца животного наказали, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце прошлой недели в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлено как мужчина на лошади буквально тащит за собой пони – лошадка из-за своих размеров не поспевала за обычной лошадью и несколько раз даже попала под ее копыта.

"На видео факт жестокого обращения с животными в отношении той самой милой лошадки из Центрального парка отдыха города Алматы. Сотрудников полиции просим принять меры", – говорится в подписи к опубликованному в Instagram видео.

В комментариях горожане возмутились отношением к животным.

"Зачем их мучить? Запретить надо давно эксплуатацию животных в коммерческих целях", "Такой бизнес должен быть под запретом", "Эти маленькие лошадки столько радости приносят детям! А после рабочего дня вот так с ними грубо и ужасно обращаются!" – гласят комментарии под постом.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что установили "героя" ролика.

"Проведена проверка, в результате которой установлено, что действо имело место на пересечении улиц Макатаева и Жетысуская. Правонарушитель привлечен к ответственности по статьям 614 и 407-1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Вместе с тем с ним проведена профилактическая беседа об ответственном и бережном обращении с животными", - говорится в сообщении полиции.

Отметим, согласно статье 407-1 КоАП РК, жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18,4 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Деяние совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф на физических лиц в размере 20 МРП (74 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 40 МРП (147 тыс. тенге).

А согласно статье 614 КоАП РК, создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (11 тыс. тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (37 тыс. тенге).

Напомним, в конце августа жители Шымкента сняли на видео момент, где некий мужчина с особой жестокостью избивает собаку. Теперь горожанину грозит уголовная ответственность.

До этого в соцсетях распространились кадры с жителем Алматинской области – мужчина привязал к автомобилю, которым управлял, собаку. Против него также возбудили уголовное дело.