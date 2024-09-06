Представился сотрудником банка: в Баку задержали подозреваемого в обмане астанчанки

Жительница Астану в 2022 году стала жертвой мошенничества, она потеряла более 5 млн тенге. Подозреваемого по делу гражданина Азербайджана задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz., в Баку задержали 29-летнего мужчину, которого полиция Астаны подозревает в мошенничестве. Он находился в международном розыске.

"Установлено, что обвиняемый в феврале 2022 года обманул жительницу Астаны, незаконно завладев ее деньгами в размере более 5,2 млн тенге.

Злоупотребляя доверием, он, представившись сотрудником банка, под предлогом защиты банковских счетов от действий злоумышленников, присвоил денежные средства. Задержанному предъявлено обвинение за мошенничество, совершенное в крупном размере", - рассказали в МВД.

В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного дела.

Ранее жительница Акмолинской области лишилась более 500 тысяч тенге и осталась с кредитом почти на 9 млн тенге после звонка лже-сотрудника банка.

Мы писали, что аферисты могут представляться сотрудниками банков, полицейскими или даже начальниками своих "подчиненных" - все для того, чтобы завладеть чужими деньгами. Об их преступных схемах можно прочитать по данной ссылке.

Отметим, что по ст. 190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается:

штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге);

исправительными работами в том же размере;

привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет;

лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 190 УК, мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.