Павлодарцы по ночам лишались своего имущества

Несколько жителей Павлодара пострадали от действий серийного домушника-гастролера. Подозреваемого в кражах задержали, продолжается расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, оперативники криминальной полиции ДП Павлодарской области задержали мужчину, подозреваемого в девяти кражах, совершенных на территории Павлодара, в том числе в частных домах.

Ранее в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей о хищении имущества из квартир.

"Как было установлено, 43-летний уроженец Карагандинской области ночью проникает в жилища, отжимая пластиковые окна. Он похищал в основном планшеты, телефоны, велосипеды и скрывался с места преступления.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 500 тыс. тенге. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование", - прокомментировал задержание начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Полицейские выясняют возможную причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений на территории региона.

Отметим, что по ч.3 ст.188 УК РК кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А в Акмолинской области местная жительница заявила, что некто забрался в ее дом, сняв москитную сетку с окна, и украл телефон. В краже подозревают 32-летнего мужчину, который уже привлекался к уголовной ответственности.