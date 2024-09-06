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Эзотерика

Казахстанка хотела стать акционером известного банка, но потеряла деньги

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Грустная девушка
Расстроенная девушка. Иллюстративное фото: Rawpixel / Getty Images

Жительницы Шымкента стали жертвами мошенничества. Одна из них хотела стать акционером известного банка, другая - купить телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Шымкенте раскрыли серию интернет-мошенничеств, затронувших нескольких жителей города.

"Одна из жертв оказалась в ловушке мошенников, которые обещали ей стать акционером известного банка", - рассказали в МВД.

Женщина перевела 500 тыс. тенге на указанный счет, но акций так и не получила, а деньги были украдены.

"В другом случае мошенники разместили в Instagram объявление о продаже дорогостоящего телефона по чрезвычайно низкой цене. Потерпевшая перевела 683 тыс. тенге, но обещанный телефон так и не был доставлен", - пояснили в ведомстве.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

"Криминалистам МВД, использовавшим современные цифровые технологии, удалось установить дропперов и выйти на главного подозреваемого. Все похищенные средства были возвращены пострадавшим", - подчеркнули в МВД.

Подозреваемый
Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Ранее мы рассказывали, кто такие дропперы и чем опасна их "подработка". Их могут наказать вместо мошенников, даже если они не догадывались об особенностях применяемой уловки и сами стали как бы жертвами.

Также стало известно, что павлодарка потеряла почти 400 тыс. тенге, заказав через Instagram iPhone 14 с бесплатной доставкой. А другая горожанка лишилась 900 тыс. тенге, решив быстро заработать в Сети, занявшись торгами на бирже.

Еще один житель Павлодарской области захотел приобрести квадроцикл и заплатил за него 880 тыс. тенге, но свою покупку так и не увидел, а возврата денег от предпринимателя добивался в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2158209-kazahstanka-hotela-stat-akcionerom-izvestnogo-banka-no-poteryala-dengi/

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