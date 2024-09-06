Спецоперацию провели под Алматы

В Алматинской области полицейские ликвидировали фитолабораторию, организованную для производства наркотиков. Задержан местный житель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Талгарском районе прошла операция, проведенная в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Правопорядок" и "Қарасора-2024".

"Задержан 36-летний житель села Кызылкайрат, который оборудовал место для выращивания наркосодержащих растений с поливом и другими условиями для прироста урожая прямо у себя дома", - отметили в ДП Алматинской области.

В фитолаборатории. Фото: ДП Алматинской области

Проведенная экспертиза подтвердила наркотическое происхождение изъятых растений, являющихся высушенной марихуаной общим весом 1 278 гр.

Подозреваемый водворен в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с наркотическими средствами.

Изъятые пакеты. Фото: ДП Алматинской области

"Полиция продолжает расследование, направленное на установление возможных каналов сбыта и соучастников преступной деятельности", - уточнили в ведомстве.

С начала года стражи порядка в Алматинской области пресекли деятельность 12 нарколабораторий, из них три непосредственно работали по выращиванию наркосодержащих растений.

Ранее в Карасайском районе Алматинской области полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже частного дома в дачном массиве. Правоохранители изъяли у подозреваемого более 200 граммов мефедрона.

А в области Ұлытау с помощью вертолета полицейские выявили две плантации конопли. Всего изъяли более 1100 кустов запрещенных растений, содержащих наркотические вещества. Также задержали жителя Кызылординской области, которого подозревают в возделывании растений.