КНБ задержал двух иностранцев в Шымкенте и изъял крупную сумму денег
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В августе ДКНБ по Туркестанской области при координации прокуратуры в Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца.
Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики".
Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.
Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере;
4) должностным лицом с использованием служебного положения;
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;
6) в общественном месте, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157592-knb-zaderzhal-dvuh-inostrancev-v-shymkente-i-izyal-krupnuyu-summu-deneg/