День рождения павлодарца закончился визитом полицейских

Около пяти тысяч нарушителей тишины выявили в Павлодарской области. В департаменте полиции региона рассказали об отдельных случаях, передает NUR.KZ.

Скандалы нетрезвых соседей, громкая музыка по ночам - таковы основные жалобы павлодарцев, которые обращаются в полицию с заявлениями о нарушении тишины.

В 2024 году в регионе к ответственности привлекли 4849 человек.

"Подобный случай, когда павлодарцы потревожили чужой покой, произошел в прошедшую ночь. Звонок в полицию поступил от жильцов многоквартирного дома по улице Сатпаева, 243 в 05.14. Граждане пожаловались, что в квартире по соседству громко шумят.

Когда полицейские прибыли на место, то убедились, что звонивший совершенно прав - веселое застолье, происходящее в указанной квартире, затянулось. Как объяснил хозяин квартиры, в этот вечер он вместе с гостями отмечал свой день рождения", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Немного позже, в 05.40, похожее сообщение поступило из многоэтажного дома, расположенного по улице Назарбаева, 24. Прибывшие на вызов полицейские застали в квартире шумную компанию, понятие отдыха для которых включало в себя алкоголь и громкую зажигательную музыку.

Хозяев шумных квартир привлекли к административной ответственности и провели с нарушителями профилактические беседы о соблюдении тишины в ночное время.

"Департамент полиции Павлодарской области убедительно просит всех граждан уважать право окружающих на полноценный отдых в ночное время", - призвали в ведомстве.

Добавим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (369 200 тенге).