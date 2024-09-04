"Пришли и плакали": директор колледжа в Павлодаре пытался объяснить, куда делись 130 млн тенге

46-летнего директора павлодарского колледжа приговорили к 7 годам лишения свободы за растрату 130 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на суд №2 Павлодара.

В приговоре суда указано, что фиктивным трудоустройством директор колледжа начал заниматься в 2014 году. "Мертвые души" у него числились по таким должностям, как сантехник, плотник, охранник и мастер производственного обучения.

Схема развалилась в 2023 году, а уже в начале января 2024 сотрудники ДКНБ по Павлодарской области задержали подозреваемого.

Вменили статью 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), а управление образование региона подсчитало ущерб на сумму 130 млн тенге.

В ходе суда кандидат наук признал вину частично и указал, что всем этим занимались бухгалтер и заведующая отделом кадров. Он узнал о махинациях, когда стало известно о предстоящей ревизии.

"В кабинет пришли бухгалтер, заместитель директора и заведующая отделом кадров, сказав, что надо переговорить. При этом замдиректора сидел и молчал, а бухгалтер и заведующая отделом кадров плакали. После чего бухгалтер сказала, что в колледже проблемы, так как имеются "мертвые души".

Сначала он подумал, что речь идет о студентах, которые не ходят на занятия. Однако заведующая отделом кадров пояснила, что есть люди, числящиеся сотрудниками колледжа, которые фактически не работают, и перечислила фамилии", - говорится в приговоре суда №2 Павлодара.

Бухгалтера и главу отдела кадров также допрашивали. Они пояснили, что знали о махинациях директора, но вынуждены были выполнять его указания, поскольку были угрозы увольнением. Суд поверил больше им, чем обвиняемому.

Учитывая собранные по делу доказательства, суд вынес обвинительный приговор и назначил директору по п.2 ч.4 ст.189 УК РК 7 лет лишения свободы. Также 46-летнего мужчину обязали вернуть государству все 130 млн тенге.

Добавим, что согласно п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.