Казахстанец объяснил езду с подложным номером отсутствием денег

Житель Жамбылской области объяснил езду с подложным номером отсутствием денег. В итоге мужчину лишили водительских прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.4 ст.590 КоАП (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) рассмотрел Таласский районный суд.

"В августе 2024 года правонарушитель управлял автомобилем с заведомо подложным госномером, который был недействительным и снятым с регистрационного учета", - установил суд.

Согласно ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или несоответствия их регистрационным документам.

"Гражданин полностью признал свою вину и пояснил, что из-за отсутствия денежных средств не обращался в органы дорожной полиции для регистрации транспортного средства", - пояснили в суде.

Постановлением суда мужчину признали виновным и арестовали на двое суток с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.