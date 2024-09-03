Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец объяснил езду с подложным номером отсутствием денег

Опубликовано:

Мужчина ведет автомобиль
Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: urbazon / Getty Images

Житель Жамбылской области объяснил езду с подложным номером отсутствием денег. В итоге мужчину лишили водительских прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело по ч.4 ст.590 КоАП (Нарушение правил эксплуатации транспортных средств) рассмотрел Таласский районный суд.

"В августе 2024 года правонарушитель управлял автомобилем с заведомо подложным госномером, который был недействительным и снятым с регистрационного учета", - установил суд.

Согласно ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в случаях отсутствия государственных регистрационных номерных знаков или несоответствия их регистрационным документам.

"Гражданин полностью признал свою вину и пояснил, что из-за отсутствия денежных средств не обращался в органы дорожной полиции для регистрации транспортного средства", - пояснили в суде.

Постановлением суда мужчину признали виновным и арестовали на двое суток с лишением права управления транспортным средством сроком на один год. Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156706-kazahstanec-obyasnil-ezdu-s-podlozhnym-nomerom-otsutstviem-deneg/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie