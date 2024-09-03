"Ударил ногой в лицо": кызылординка из-за сына оказалась в суде

В Кызылорде школьник нанес однокласснику удар по лицу и причинил телесные повреждения. За поведение ребенка его матери назначили штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении местной жительницы по ч.3 ст.127 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

"Несовершеннолетний сын гражданки один раз ударил ногой в лицо, нанес телесные повреждения однокласснику, то есть совершил умышленное деяние, имеющее признаки уголовного правонарушения", - говорится в сообщении суда.

Как установил суд, мать не исполнила обязанности по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего сына.

"В своих показаниях гражданка заявила, что такого больше не повторится, и согласилась с протоколом об административном правонарушении", - отметили в суде.

Постановлением суда женщину признали виновной по ч.3 ст.127 КоАП РК. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, совершенное родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником организации образования, здравоохранения или иной организации, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.