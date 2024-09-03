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Подозреваемого в убийстве задержали в Павлодаре

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Задержание в Павлодаре
Задержание. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские в Павлодаре. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, оперативниками департамента по противодействию экстремизму МВД и Павлодара в областном центре задержан иностранец, подозреваемый в убийстве.

Задержанный в Павлодаре
Задержанный. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"Установлено, что мужчина в Узбекистане совершил тяжкое преступление, но скрылся от правосудия в Республике Кыргызстан. Потом он прибыл в Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС с дальнейшей экстрадицией в Республику Узбекистан", - сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области Даулет Макин.

Напомним, ранее сообщалось, что парня избили в Павлодаре, в результате чего он скончался. Прибывшим на место происшествия медикам лишь пришлось констатировать его смерть.

Также в июне этого года в Сети появилось видео убийства мужчины во дворе дома в Павлодаре. В подписи к кадрам указывалось, что горожанин по неизвестной причине перерезал горло другому человеку и просто спокойно сел отдохнуть. В ДП региона пояснили, что подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП Павлодара. По факту убийства началось расследование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156508-podozrevaemogo-v-ubiystve-zaderzhali-v-pavlodare/

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