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Женщину задержали по подозрению в торговле детьми в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Сотрудница пересчитывает изъятые деньги
Изъятые деньги. Кадр из видео: instagram.com/baurzhan__alenov

В Алматинской области задержали 38-летнюю женщину по подозрению в торговле детьми. Она взята под стражу, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона.

Как сообщил на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети действует преступная группа, возможно, занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей.

"28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области.

По факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело", - поделился Бауржан Аленов.

Он добавил, что подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Наказание за торговлю несовершеннолетними в Казахстане

Согласно ст.135 УК РК:

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения; 

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

5) в отношении двух и более лиц; 

6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования; 

7) путем обмана или злоупотребления доверием; 

8) лицом с использованием своего служебного положения; 

9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий; 

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего; 

11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии; 

13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они: 

1) совершены преступной группой; 

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с конфискацией имущества. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156448-zhenshchinu-zaderzhali-po-podozreniyu-v-torgovle-detmi-v-almatinskoy-oblasti-video/

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