Женщину задержали по подозрению в торговле детьми в Алматинской области (видео)

В Алматинской области задержали 38-летнюю женщину по подозрению в торговле детьми. Она взята под стражу, проводится расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на начальника ДП региона.

Как сообщил на своей странице в Instagram начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов, 25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети действует преступная группа, возможно, занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей.

"28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области.

По факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело", - поделился Бауржан Аленов.

Он добавил, что подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Наказание за торговлю несовершеннолетними в Казахстане

Согласно ст.135 УК РК:

1. Купля-продажа или совершение иных сделок в отношении несовершеннолетнего, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях эксплуатации наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, или угрозой его применения;

4) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

5) в отношении двух и более лиц;

6) в целях изъятия органов или тканей потерпевшего для трансплантации или иного использования;

7) путем обмана или злоупотребления доверием;

8) лицом с использованием своего служебного положения;

9) в целях вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступлений или иных антиобщественных действий;

10) с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

11) в отношении несовершеннолетней, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

12) в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного страдающего психическим расстройством или находящегося в беспомощном состоянии;

13) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, –

наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в целях вывоза за пределы Республики Казахстан, ввоза в Республику Казахстан или перевозки несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое, а равно вывоз за пределы Республики Казахстан, ввоз в Республику Казахстан или перевозка несовершеннолетнего через территорию Республики Казахстан из одного иностранного государства в другое государство в целях совершения таких деяний наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они:

1) совершены преступной группой;

2) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до восемнадцати лет с конфискацией имущества.