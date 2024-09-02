Актюбинцы хотели снять накопления из ЕНПФ и лишились денег

В Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане восьми местных жителей, которые хотели снять деньги с пенсионного счета, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по факту мошенничества проводятся досудебные расследования.

"Подозреваемая за определенную плату обещала снять деньги с пенсионного фонда. Потерпевшие перечисляли ей от 250 до 350 тысяч тенге. В общей сложности подозреваемая обманула восемь человек. Подозреваемая вину признала", - пояснили в МВД.

В настоящее время полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.

"Полиция убедительно просит граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения об обогащении. Ни в коем случае не переводите и не перечисляйте денежные средства третьим лицам, предварительно не удостоверившись в законности их действий", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области полицейские расследуют дело о мошенничестве под предлогом снятия пенсионных накоплений. Семейная пара решила перечислить 2,8 млн тенге пенсионных отчислений в стоматологическую клинику, а потом их забрать. Но своих денег казахстанцы не дождались.

А в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошеннических действий. Она, по данным следствия, предлагала якобы помощь в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме и за "услуги" потребовала около 2 млн тенге.