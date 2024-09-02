Актюбинцы хотели снять накопления из ЕНПФ и лишились денег
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В Актюбинской области задержали подозреваемую в обмане восьми местных жителей, которые хотели снять деньги с пенсионного счета, передает МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, по факту мошенничества проводятся досудебные расследования.
"Подозреваемая за определенную плату обещала снять деньги с пенсионного фонда. Потерпевшие перечисляли ей от 250 до 350 тысяч тенге. В общей сложности подозреваемая обманула восемь человек. Подозреваемая вину признала", - пояснили в МВД.
В настоящее время полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий, а также устанавливают, есть ли другие пострадавшие от незаконных действий.
"Полиция убедительно просит граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения об обогащении. Ни в коем случае не переводите и не перечисляйте денежные средства третьим лицам, предварительно не удостоверившись в законности их действий", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Акмолинской области полицейские расследуют дело о мошенничестве под предлогом снятия пенсионных накоплений. Семейная пара решила перечислить 2,8 млн тенге пенсионных отчислений в стоматологическую клинику, а потом их забрать. Но своих денег казахстанцы не дождались.
А в Астане полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии мошеннических действий. Она, по данным следствия, предлагала якобы помощь в оформлении ипотечного кредита по госпрограмме и за "услуги" потребовала около 2 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156244-aktyubincy-hoteli-snyat-nakopleniya-iz-enpf-i-lishilis-deneg/