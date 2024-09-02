Потеряла ребенка и память: 17-летнего павлодарца осудили за покушение на убийство невестки

17-летний павлодарец употребил мефедрон и напал на невестку с утюгом, а после схватился еще и за гантели. Девушка получила тяжелые травмы. При этом была на 9-м месяце беременности и после избиения потеряла ребенка, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

По версии следствия, инцидент произошел в феврале 2024 года. Будучи еще 16-летним, подросток рано утром употребил мефедрон. Когда его брат ушел из дома, то пошел к его жене. С ней возник конфликт, в ходе которого юноша напал на родственницу и нанес не менее 5 ударов.

"Как на утюге, так и на гантели были обнаружены обильные пятна крови. На гантели даже были фрагменты волос. Была проведена и судебно-биологическая экспертиза, которой установлено, что на утюге и на гантели кровь принадлежит потерпевшей", - указал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов.

Девушка оказалась в больнице с тяжелой травмой. В ходе слушаний в суде смогла лишь вспомнить, как деверь накинулся на нее с утюгом. Указала, что дружескими отношения с братом супруга назвать не может.

Между тем, по одной из версий стороны защиты, подросток лишь толкнул родственницу, а она упала и ударилась головой об батарею. Однако суд счел эту версию несостоятельной, поскольку потерпевшая получила несколько ударов.

На сегодня павлодарцу уже 17 лет. Его признали виновным по статьям 296 ч.2 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), а также 24 ч.3 - 99 ч.2 п.4 УК РК (Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

"По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания окончательно назначить 9 лет 5 дней лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области.

Также маму подростка обязали возместить моральный ущерб в 7 миллионов тенге.

Напомним, в марте 2024 года стало известно, что 28-летняя павлодарка после избиения, находясь на 9 месяце беременности, лишилась ребенка. Девушка также потеряла память, проходила курс реабилитации и перенесла несколько операций на головной мозг. В ДП региона сообщили, что подозреваемый - младший брат мужа потерпевшей. Расследование начали по факту покушения на убийство. Его арестовали.

Еще одна беременная павлодарка тоже обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ее гражданский муж избил ее, ее 4-летнюю дочь и мать. В результате маленькая девочка попала в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".