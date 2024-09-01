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15 граждан Афганистана задержали на трассе в Актюбинской области

Опубликовано:

Задержанные мужчины
Задержанные. Фото: Мой Город

15 граждан Афганистана с нарушениями миграционного законодательства выявили на трассе в Актюбинской области - их доставили в полицию, пишет "Мой Город".

Сообщается, что на автодороге Самара-Шымкент в районе поселка Карабутак стражи порядка остановили три машины с иностранцами.

В ходе проверки документов у 15 граждан Афганистана были нарушения, например, у семерых истек срок визы, а у пятерых на момент проверки отсутствовали паспорта.

Всех их доставили в управление миграционной службы для выяснения всех обстоятельств.

Выяснилось, что 11 иностранцев являются студентами столичного ВУЗа, остальные прибыли по рабочей визе.

Отметим, что в июне Минтруда разработало поправки в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту.

Документ предусматривает оказание государственной услуги через портал электронного правительства, а также через платформу migration.enbek.kz. Также предлагается ввести механизм уведомления при смене трудовым иммигрантом работодателя.

Также в нем указаны страны, граждане которых смогут получать разрешения для работы в домашнем хозяйстве. Кроме этого, конкретизированы суммы оплаты индивидуального подоходного налога в соответствии с Налоговым кодексом.

Также в рамках документа упрощен механизм выдачи разрешения трудовым иммигрантам сроком до 12 месяцев, а также определены основания отказов в выдаче и продлении разрешения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155726-15-grazhdan-afganistana-zaderzhali-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/

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