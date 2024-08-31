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Массовая драка произошла у рестобара в Караганде

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Массовая драка
Массовая драка. Скриншот: instagram.com/karaganda_09_kz

В Караганде ночью у увеселительного заведения произошла массовая драка. Всех участников потасовки задержала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле karaganda_09_kz. На кадрах - массовая драка у заведения в темное время суток. В конце один из ее участников лежит на земле.

В ДП Карагандинской области рассказали, что начато досудебное расследование по факту хулиганства у рестобара.

"Сотрудниками в отдел полиции доставлены все участники инцидента. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в ночь на 31 августа в данном заведении произошел конфликт между двумя посетителями, переросший в драку. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям виновных лиц", - гласит ответ.

Добавим, согласно статье 293 УК, массовая драка наказывается:

  • штрафом в размере до 7 тыс. МРП (25,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;
  • либо ограничением свободы до 6 лет;
  • либо лишением свободы до 7 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155546-massovaya-draka-proizoshla-u-restobara-v-karagande/

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