Массовая драка произошла у рестобара в Караганде

В Караганде ночью у увеселительного заведения произошла массовая драка. Всех участников потасовки задержала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле karaganda_09_kz. На кадрах - массовая драка у заведения в темное время суток. В конце один из ее участников лежит на земле.

В ДП Карагандинской области рассказали, что начато досудебное расследование по факту хулиганства у рестобара.

"Сотрудниками в отдел полиции доставлены все участники инцидента. В ходе выяснения обстоятельств установлено, что в ночь на 31 августа в данном заведении произошел конфликт между двумя посетителями, переросший в драку. В настоящее время назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям виновных лиц", - гласит ответ.

Добавим, согласно статье 293 УК, массовая драка наказывается:

штрафом в размере до 7 тыс. МРП (25,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов;

либо ограничением свободы до 6 лет;

либо лишением свободы до 7 лет.