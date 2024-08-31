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Юношу застали за нанесением граффити-рекламы наркотиков в Алматы (видео)

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Задержанный
Задержанный. Фото: polisia.kz

21-летнего парня задержали на территории Алматы после того, как застали его за нанесением граффити-рекламы наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Жителя Алматы задержали на территории рощи Баума. Он делал граффити-надписи на стенах жилых домов и объектов, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"Установлено, что данная надпись является адресом одной из платформ по продаже запрещенных веществ. При обыске по месту жительства были обнаружены несколько видов трафаретов, краски и прочая атрибутика для нанесения граффити. В действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 299-1 УК РК. По данному факту проводится досудебное расследование", - рассказал начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Согласно статье 299-1 УК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, наказывается лишением свободы до 6 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155482-yunoshu-zastali-za-naneseniem-graffiti-reklamy-narkotikov-v-almaty-video/

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