Жестокое избиение собаки сняли на видео в Шымкенте

Очевидцы из Шымкента сняли на видео момент, где некий мужчина с особой жестокостью избивает собаку. Теперь ему грозит уголовное наказание, передает NUR.KZ.

Соответствующие кадры опубликовали местные волонтеры в Instagram-профиле "СтопОтлов".

На них видно, как некий мужчина жестоко избивает собаку продолговатым предметом, напоминающим кочергу. Животное, как позже выяснилось, выжило, но получило тяжелые травмы.

Случай прокомментировали корреспонденту NUR.KZ в полиции.

"Управлением полиции Енбекшинского района по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, все обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

Усиление ответственности за жестокое обращение с животными

В марте 2022 года начал действовать закон "Об ответственном обращении с животными", который основывается на следующих принципах:

отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Между тем, в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния, согласно статье 407-1 КоАП РК, грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (18 460‬ тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (36 920‬ тенге). Если деяние было совершено повторно в течение года, то штраф для физических лиц составит 20 МРП (73 840 тенге), для должностных лиц – 40 МРП (147 680‬ тенге).

При этом статья 316 УК РК за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, предусматривает штраф в размере до 120 МРП (443 040 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в отношении двух и более животных;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в присутствии малолетних;

публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, –

наказываются штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3 692 000‬ тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

При этом не являются жестоким обращением с животным:

обращение с животным в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; дератизация; использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе и (или) полувольных условиях; осуществляемые в соответствии с требованиями охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия; убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.