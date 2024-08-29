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Главу спеццентра в Семее заподозрили в торговле людьми: дело передали в суд

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Строитель укладывает кирпич
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: Ale-ks / Getty Images

В центре оказания спецуслуг в Семее выявили факт незаконной эксплуатации подопечных на строительных работах в крестьянском хозяйстве, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как рассказали на официальном сайте прокуратуры области, четырех подопечных Семейского центра оказания специальных услуг №1, страдающих психическими заболеваниями, заставляли работать на строительных работах в крестьянском хозяйстве. Подозреваемый - директор центра.

Уголовное дело расследовали по пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК. Дело направлено в суд.

Помимо этого, администрация и сотрудники учреждения использовали подопечных вместо работников техперсонала, заставляли убирать помещения, допускали к приготовлению пищи, вовлекали недееспособных к совершению противоправных действий, похищали с их счетов пособия (проводится досудебное расследование).

Согласно пунктам 6, 9, 11 части 2 статьи 128 УК РК, торговля людьми в отношении двух или более лиц, заведомо для виновного страдающих психическим расстройством, лицом с использованием служебного положения наказываются лишением свободы на срок от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2155143-nedeesposobnyh-kazahstancev-iz-speccentra-zastavlyali-rabotat-na-krestyanskom-hozyaystve/

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