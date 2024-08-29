"Конфликт пытались предотвратить бойцы СОБР": пять человек напали на полицейских в Темиртау

По ходатайству прокурора изменен приговор по делу о нападении на сотрудников полиции в Темиртау, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 8 октября 2023 года около трех часов ночи группа лиц, находясь в состоянии алкогольного опьянения и действуя по предварительному сговору, напала на сотрудников полиции, находившихся в служебной автомашине, припаркованной у рестобара "Меруерт" в Темиртау.

"Нарушители открыли двери машины, выражались в адрес полицейских нецензурной бранью и требовали выйти из автомобиля для драки.

Конфликт попытались предотвратить сотрудники СОБР, но преступники стали наносить им телесные повреждения, используя стеклянную бутылку и нож. Попытки завладеть табельным оружием полицейских были пресечены", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

Между тем, отметили в ведомстве, несмотря на тяжесть совершенного преступления приговором суда первой инстанции только двое были осуждены к лишению свободы, тогда как в отношении троих остальных суд избрал наказание в виде ограничения свободы.

Однако по ходатайству прокуратуры Карагандинский области суд апелляционной инстанции пересмотрел приговор в отношении троих осужденных и назначил им наказание в виде лишения свободы с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Алматинской области при пресечении нарушения ПДД водитель Toyota Camry на время лишилась номерного знака и назвала себя "жертвой полицейского произвола". В итоге хозяйку иномарки решили привлечь к ответственности за оскорбление представителя власти.

В этом же регионе был задержан мужчина за нападение на полицейского при исполнении им служебных обязанностей. По факту насильственных действий в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело.