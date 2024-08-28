Лежащую у подъезда женщину оштрафовали в Павлодаре

В Павлодаре штраф получила женщина, которая лежала у подъезда в нетрезвом состоянии. Полицейские доставили ее в вытрезвитель, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одно из самых распространенных правонарушений - распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественном месте.

"На пульт операторов 102 поступил вызов о том, что в Павлодаре на улице Лермонтова у подъезда лежит женщина. Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили, что женщина изрядно пьяна", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Горожанку доставили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления, а после привлекли к административной ответственности.

"В этот же день поступил вызов о том, что на улице Толстого компания лиц без определенного места жительства распивает спиртные напитки. Прибывшие по указанному адресу полицейские всю компанию доставили в Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - сообщил начальник местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

С начала года на территории региона пресекли 6111 фактов распития алкогольных напитков и появления в общественных местах в состоянии опьянения.

"Зачастую любители выпить не берут в расчет, что алкоголь может толкнуть пьяных на нарушения закона, да и сами они легко могут стать жертвами преступников или несчастного случая", - отметили в ведомстве.

Департамент полиции Павлодарской области напоминает, что сообщить о пьяных компаниях и лицах, распивающих алкоголь в общественных местах, можно по телефону "102" или через мобильное приложение Police.102.

Отметим, что по ст.440 КоАП РК распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (18 460 тенге).

Ранее безобразная сцена развернулась на детской площадке в Павлодаре, где молодые люди распивали спиртное и не обращали внимание на окружающих. За это мужчин привлекли к ответственности.