Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Встреча возле ресторана завершилась дракой и смертью в Алматинской области

Опубликовано:

Мужчина угрожает кулаком
Мужчина. Иллюстративное фото: Backiris / Getty Images

В Алматинской области встреча возле ресторана завершилась потасовкой и смертью. Подсудимого признали виновным лишь в хулиганстве и не стали лишать свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального Telegram-канала суда, уголовное дело в отношении подсудимого по ч.1 ст.293 (Хулиганство) и ч.1 ст.104 (Причинение смерти по неосторожности) УК РК рассмотрел Енбекшиказахский районный суд Алматинской области.

"Подсудимый вместе со своими друзьями прибыл к ресторану. Перед зданием ресторана к ним подошел потерпевший в состоянии алкогольного опьянения, который беспричинно попытался ударить кулаком подсудимого. Далее между ними началась потасовка, подсудимый стал наносить удары кулаками, от удара потерпевший упал на землю и получил телесные повреждения, которые привели к его смерти", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Суд признал подсудимого невиновным в причинении смерти по неосторожности и оправдал его, указав на отсутствие состава преступления.

При этом подсудимого посчитали виновным в хулиганстве и назначили ему наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем.

Суд также наложил дополнительные ограничения на мужчину, включая запрет на посещение увеселительных заведений, контроль места жительства и работы, а также обязательство выполнять принудительные работы.

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154336-vstrecha-vozle-restorana-zavershilas-drakoy-i-smertyu-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie