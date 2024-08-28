Встреча возле ресторана завершилась дракой и смертью в Алматинской области

В Алматинской области встреча возле ресторана завершилась потасовкой и смертью. Подсудимого признали виновным лишь в хулиганстве и не стали лишать свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

По информации официального Telegram-канала суда, уголовное дело в отношении подсудимого по ч.1 ст.293 (Хулиганство) и ч.1 ст.104 (Причинение смерти по неосторожности) УК РК рассмотрел Енбекшиказахский районный суд Алматинской области.

"Подсудимый вместе со своими друзьями прибыл к ресторану. Перед зданием ресторана к ним подошел потерпевший в состоянии алкогольного опьянения, который беспричинно попытался ударить кулаком подсудимого. Далее между ними началась потасовка, подсудимый стал наносить удары кулаками, от удара потерпевший упал на землю и получил телесные повреждения, которые привели к его смерти", - говорится в сообщении суда.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.

Суд признал подсудимого невиновным в причинении смерти по неосторожности и оправдал его, указав на отсутствие состава преступления.

При этом подсудимого посчитали виновным в хулиганстве и назначили ему наказание в виде одного года ограничения свободы с пробационным контролем.

Суд также наложил дополнительные ограничения на мужчину, включая запрет на посещение увеселительных заведений, контроль места жительства и работы, а также обязательство выполнять принудительные работы.

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.