Павлодарец бросал фекалии в лицо знакомой, задолжавшей ему деньги

В одном из парков Павлодара местный житель бросал в лицо знакомой, задолжавшей ему денег, фекалии. Мужчину наказали за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть Южного отдела полиции УП Павлодара поступило сообщение о принятии мер в отношении мужчины, который в парке имени Аймаутова из пакета раскидывал фекалии, бросая их в лицо знакомой.

"Установлено, что женщина задолжала ему деньги, ждать мужчина уже не мог и решил таким образом "насолить" знакомой", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Личность мужчины установили, им оказался житель Павлодара.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении правонарушителя составлен административный материал, рассмотрен в суде. Решением суда наложен штраф в размере 14 МРП (51 688 тенге)", - рассказал первый заместитель начальника Южного отдела полиции УП Павлодара Рустам Сергазинов.

В полиции добавили, что все конфликты лучше решать мирным путем или в гражданском порядке через суд.

"Мы живем в обществе и следуем нормам поведения, этикета: не сорить в общественных местах, не выражаться нецензурной бранью, не загрязнять места общего пользования. Но не все соблюдают их, а между тем за данные нарушения законодательством предусмотрена ответственность", - отметили в ведомстве.

Добавим, что по ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Костанайской области на оживленной трассе заметили сидящего на асфальте голого мужчину. Этот поступок суд также признал мелким хулиганством.