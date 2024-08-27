Молодая женщина в невменяемом состоянии села за руль авто со своим ребенком в Кокшетау
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В Кокшетау задержали автоледи в наркотическом опьянении. В машине в качестве пассажира она везла своего малолетнего ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, бдительность неравнодушных граждан позволила правоохранителям своевременно пресечь серьезное нарушение и, возможно, избежать трагического происшествия.
О подозрительной автомашине в полицию сообщили жители Кокшетау. На территорию микрорайона незамедлительно выехали сотрудники управления по противодействию наркопреступности и экипаж патрульной полиции.
"В результате полицейскими была задержана автомашина Audi А4, за рулем которой находилась молодая женщина в невменяемом состоянии. Как показало медицинское освидетельствование, на момент остановки автоледи была в наркотическим опьянении. Причем в салоне авто в качестве пассажира находился ее малолетний ребенок", - рассказали в ДП Акмолинской области.
В отношении женщины составили административный протокол. Решением суда нарушительницу лишили права управления автомобилем сроком на 7 лет.
"С учетом наличия малолетнего ребенка наркопотребительница избежала административного ареста", - отметили в ведомстве.
По информации подразделения по противодействию наркопреступности, в этом году выявлено более 90 фактов управления автомобилями в состоянии наркотического опьянения.
Отметим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Ранее в Павлодаре полицейские заподозрили неладное, когда остановили водителя, который вел себя неадекватно, а на вопросы отвечал невнятно. По результатам медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153994-molodaya-zhenshchina-v-nevmenyaemom-sostoyanii-sela-za-rul-avto-so-svoim-rebenkom-v-kokshetau/