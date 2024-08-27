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Разъезжавшего на "Танке" водителя остановили полицейские в Павлодарской области

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Мотоцикл на дороге
Мотоцикл. Иллюстративное фото: David Sagrado / Getty Images

В Павлодарской области в выходные задержали двух нетрезвых водителей мотоциклов. Им грозит лишение водительских прав на несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Аксу возле дома по улице Вокзальная полицейские заметили мотоцикл марки "Танк", который двигался с высокой скоростью.

"От водителя исходил резкий запах алкоголя. По результатам экспертизы, 60-летний горожанин, управлявший мотоциклом, был в алкогольном опьянении", - отметили в ДП Павлодарской области.

Другого нетрезвого мотоциклиста выявили в одном из сел Павлодарского района.

"Управлявший мотоциклом марки LTM мужчина также находился подшофе", - уточнили в ведомстве.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителей составили административные протоколы. Материалы направлены в суд. Мотоциклы поместили на специализированную стоянку.

За семь месяцев текущего года на территории Павлодарской области за аналогичные грубые нарушения привлечены к административной ответственности порядка тысячи водителей.

Добавим, что по ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее в Костанае по "горячим следам" задержали предполагаемого угонщика машины. Подозреваемый оказался в алкогольном опьянении, также он не имеет водительских прав. В город мужчина приехал на заработки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153832-razezzhavshego-na-tanke-voditelya-ostanovili-policeyskie-v-pavlodarskoy-oblasti/

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