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"Пытался совершить побег": иностранец ударил кулаком полицейского в Шымкенте

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Задержанный
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: Igor Vershinsky / Getty Images

В Шымкенте иностранный гражданин получил наказание за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело по ч.3 ст.380 УК рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

"Гражданин иностранного государства за нахождение в Шымкенте без документов 4 июня 2024 года был определен в камеру № 7 приемника-распределителя для приема и содержания лиц, не имеющих определенного места жительства, где он кулаком правой руки ударил инспектора-дежурного в область левой челюсти и пытался совершить побег из учреждения", - установил суд.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

"Подсудимый вину не признал, просил назначить нестрогое наказание", - уточнили в суде.

При назначении наказания обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность и наказание, установлено не было.

Иностранного гражданина признали виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее жительница Усть-Каменогорска предстала перед судом по делу о нападении на полицейских и оскорблении их. Такое поведение женщины было вызвано тем, что стражи порядка приехали за ее мужем для разбирательства по поступившему заявлению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153697-pytalsya-sovershit-pobeg-inostranec-udaril-kulakom-policeyskogo-v-shymkente/

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