Несовершеннолетний алматинец за рулем "попался" после публикации видео в Сети

В Сети опубликовано видео, на котором неизвестный создает опасность на дорогах Алматы, выезжая на встречную. Нарушителя выявили и наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Видео с опасным водителем было ранее опубликовано в Telegram-канале Egov.Press.

"Молодой индивид, благодаря связям и чувствуя свою безнаказанность, создает опасность для законопослушных жителей города Алматы", - говорится в посте под видео.

В Департаменте полиции Алматы выявили нарушителя - им оказался несовершеннолетний водитель, сообщает Telegram-канал МВД.

"В результате мониторинга социальных сетей выявлен факт управления автомобилем Mercedes-Benz по ул. Сейфуллина, в северном направлении, с выездом на полосу встречного движения. Нарушение произошло на пересечении с ул. Тимирязева.

Полицией оперативно установлен водитель - гражданин И.А., 2008 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. Несовершеннолетний привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 596 Кодекса об административных правонарушениях (Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения)", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, к ответственности привлечена его законный представитель - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

По данным полиции, автомобиль нарушителя водворен на специализированную штрафстоянку.

Ранее в Алатауском районе Алматы произошло ДТП с участием двух легковых авто, за рулем одного из которых был несовершеннолетний водитель. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Экибастузе полицейские наказали женщину за передачу руля несовершеннолетней дочери. Женщине назначили штраф, а авто забрали на спецстоянку.

В начале лета мы также писали, что в Сети появилось видео, где школьники разъезжали за рулем авто в Алматы. В итоге родителей малолетних нарушителей наказали.

Отметим, что статья 596 КоАП РК - это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

Так, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге). Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней также влекут штраф в размере 15 МРП. Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге). Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (184 600).