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Дело о гибели людей в крупном лесном пожаре в области Абай рассмотрели в апелляции

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Пожар в резервате "Семей орманы"
Пожар в резервате "Семей орманы". Кадр из видео: instagram.com/semey24

В суде области Абай в апелляционном порядке пересмотрено уголовное дело в отношении двоих сотрудников резервата "Семей орманы", передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

В суде напомнили, что приговором первой инстанции В. и К. признаны виновными в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 14 человек и осуждены к 7 годам лишения свободы, каждый.

Отмечается, что, не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты, в своих апелляционных жалобах просили отменить приговор и вынести оправдательный приговор.

"Как было установлено судом первой инстанции, В. и К., занимавшие руководящие должности в резервате "Семей орманы" во время лесного пожара не выполнили возложенные на них обязанности по организации тушения пожара, неправильно оценили ситуацию и не обеспечили соблюдение техники безопасности при тушении пожара, что привело к гибели 14 человек", 0- говорится в сообщении.

Подчеркивается, рассмотрев апелляционные жалобы, коллегия оснований для отмены приговора не усмотрела, так как вина осужденных полностью доказана показаниями свидетелей, проведенными экспертизами, протоколами осмотра места происшествия, протоколами изъятия вещественных доказательств и другими материалами дела.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Лесной пожар в области Абай

В июне 2023 года на востоке Казахстана бушевал лесной пожар, в результате которого погибли 14 человек - сотрудники лесного природного резервата "Семей орманы".

Минэкологии опубликовало фотографии погибших лесничих. Самому младшему из них в августе того года исполнилось бы 25 лет, а самому старшему было 63 года. Все они были посмертно награждены орденами за мужество и самоотверженность.

В Генпрокуратуре поясняли, почему 15-й человек, тракторист, найденный мертвым после пожара, не вошел в число жертв. В ведомстве отметили, что его смерть была связана с сердечной недостаточностью.

11 июня стало известно о возбуждении двух уголовных дел по факту пожара в области Абай - одно из них о халатности. Экс-глава МВД Марат Ахметжанов рассказал, что следствием рассматривались три версии возникновения лесного пожара.

В ноябре прошлого года расследование по данному факту было завершено и дело направили в суд. Установлено, что причиной возникновения пожара послужило воспламенение напочвенного покрова при попадании разряда молнии в ствол хвойного дерева (сухая гроза).

В феврале текущего года представитель Генпрокуратуры в мажилисе ответил, выявила ли проверка по смертельным пожарам в области Абай факты коррупции в "Семей орманы".

В мае этого года был вынесен приговор по делу о крупном лесном пожаре, в котором погибли 14 сотрудников лесного природного резервата "Семей орманы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2153580-delo-o-gibeli-lyudey-v-krupnom-lesnom-pozhare-v-oblasti-abay-rassmotreli-v-apellyacii/

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