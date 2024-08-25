"Предлагал госслужащим купить косметику": назойливого россиянина арестовали в ВКО

Гражданин России на сутки арестован за то, что навязывал свои товары чиновникам и посетителям акимата района в Восточно-Казахстансокй области, передает YK-news.kz.

По данным местного издания россиянин, имеющий постоянное местожительство в райцентре ВКО, вооружившись огромной сумкой с косметикой, предлагал чиновникам и посетителям местного акимата купить у него товар.

На просьбы покинуть здание продавец не отзывался и продолжал бродить от этажа к этажу, приставая к людям и предлагая косметику.

Осознав, что уговоры бессильны, госслужащие вызвали наряд полиции и на нарушителя был составлен административный протокол, сообщает издание.

Чуть позже мужчина предстал перед судом по статье 449 КоАП РК, за назойливое приставание в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей, совершенном лицом, не являющимся субъектом предпринимательства.

В итоге решением суда нарушителя подвергли аресту на сутки.