"Все были пьяные": как убили 22-летнего парня, выясняют в Костанае

В суде Костаная выясняют, как в одном из баров произошло убийство 22-летнего парня. На скамье подсудимых оказался 19-летний обвиняемый, передает "ТоболИнфо".

Как следует из материалов дела, 7 ноября 2023 года в одном из баров Костаная произошло убийство. От ножевого ранения скончался 22-летний парень. По версии обвинения, к его гибели причастен подсудимый, которому на момент происшествия было всего 18 лет.

В тот вечер обвиняемый отдыхал в заведении с компанией. Сейчас суд допрашивает свидетелей. Одна из них - 17-летняя студентка колледжа. Она рассказала, что она приехала в бар к 23.00, где ее ждала подруга. К ним присоединились трое парней, включая подсудимого.

Девушка пояснила, что обвиняемого знала не очень хорошо, так как недавно познакомилась с ним через общего приятеля, с которым она учится в колледже.

"Мы все сидели, отдыхали, потом парни уехали, чтобы оставить машину, оставив нас вдвоем. Затем они вернулись, мы отдыхали дальше, все было хорошо", - пояснила свидетельница.

"Все были пьяные"

Когда все уже изрядно выпили, а употребляли в компании и пиво, и водку, в том числе и девушки, подсудимый вернулся с улицы и стал кричать.

"Он кричал что-то в том роде, что якобы его на улице избивают и просил парня из нашей компании помочь, как я поняла. Также из контекста я поняла, что он разбил дверь и с него требовали деньги за это. Когда он кричал, он нечаянно махнул рукой и разбил то ли стакан, то ли бутылку", - рассказала девушка.

Тогда парни вышли на улицу, попросив девушек подождать внутри. Подруга свидетельницы ушла домой, а та пробыла в заведении около 7 минут, затем, по ее словам, вышла на улицу.

Не увидев среди толпы своих знакомых, она сразу тоже отправилась домой. Никаких криков, конфликта и драки при ней не было.

В котором часу она покинула бар, она не знает, так как у нее сел телефон, но домой она вернулась около 5 утра.

Студентка указала, что все конфликты начались после разбитой двери. Тогда все парни в компании резко стали агрессивными.

На следующий день девушке позвонили и сказали, что нужно подойти в Южный отдел полиции. Там она узнала, что знакомый убил какого-то парня.

В ходе процесса адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный в ту ночь был избит погибшим и его другом.

Сначала прокуратура Костаная уголовное дело по факту хулиганства прекратила за отсутствием состава правонарушения, но 18 июля постановление о прекращении уголовного дела было отменено. Однако с тех пор нет никаких подвижек. Гособвинитель Марат Бейсембаев, присутствовавший на процессе, пообещал, что к следующему заседанию по данному факту будет внесена ясность.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, весной этого года в Костанайской области также задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери. Он предпринял попытку скрыться.