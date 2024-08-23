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Четверо сотрудников ФСИН погибли при захвате колонии под Волгоградом

Опубликовано:

Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

При захвате заключенными заложников в ИК-19 под Волгоградом были тяжело ранены сотрудники ФСИН. Четверо из них скончались, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По ситуации к этому моменту издание сообщает, что вследствие захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом четверо сотрудников ФСИН скончались и еще четверо госпитализированы с травмами.

"Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались",сообщил изданию губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Позднее стало известно, что четвертый сотрудник ФСИН, находившийся в заложниках в ИК-19 под Волгоградом, скончался в больнице.

С учетом последнего уточнения от ФСИН, жертвами заключенных ИК № 19 стали четверо сотрудников службы, еще четверо были госпитализированы с тяжелыми и средними травмами. По данным ведомства, также пострадали четверо осужденных, резюмирует издание по ситуации к этому моменту.

Напомним, ранее сообщалось, что осужденные захватили в заложники сотрудников исправительной колонии во время заседания дисциплинарной комиссии.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Позже стало известно, что операция спецназа по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом завершилась - заключенных, которые захватили заложников, ликвидировали.

Отметим, что похожий инцидент произошел в июне в Ростовской области России - заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Отмечалось, что все они проходили по статьям, связанным с терроризмом.

Сообщалось, что захватившие заложников в ростовском СИЗО были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Была проведена спецоперация по освобождению заложников - захватчиков ликвидировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152804-troe-sotrudnikov-fsin-pogibli-pri-zahvate-kolonii-pod-volgogradom/

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