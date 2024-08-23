Захват заложников в колонии под Волгоградом: заключенных ликвидировали
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Операция спецназа по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом завершилась - заключенных, которые захватили заложников, ликвидировали.
Снайперы Росгвардии нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Суровикино, пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - уточнили в Росгвардии.
В настоящее время спецназ освободил заложников.
Издание опубликовало кадры после проведения штурма.
По информации издания, четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.
Также сообщается об одном погибшем.
Ранее сообщалось, что осужденные захватили в заложники сотрудников исправительной колонии во время заседания дисциплинарной комиссии.
СКР возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).
Отметим, что похожий инцидент произошел в июне в Ростовской области России - заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Отмечалось, что все они проходили по статьям, связанным с терроризмом.
Сообщалось, что захватившие заложников в ростовском СИЗО были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками.
Была проведена спецоперация по освобождению заложников - захватчиков ликвидировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152779-zahvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-zaklyuchennyh-likvidirovali/