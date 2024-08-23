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Захват заложников в колонии под Волгоградом: заключенных ликвидировали

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Колючая проволока
Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Операция спецназа по освобождению заложников в ИК-19 под Волгоградом завершилась - заключенных, которые захватили заложников, ликвидировали.

Снайперы Росгвардии нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Суровикино, пишет РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - уточнили в Росгвардии.

В настоящее время спецназ освободил заложников.

Издание опубликовало кадры после проведения штурма.

По информации издания, четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.

Также сообщается об одном погибшем.

Ранее сообщалось, что осужденные захватили в заложники сотрудников исправительной колонии во время заседания дисциплинарной комиссии.

СКР возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников, повлекшем смерть, и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ).

Отметим, что похожий инцидент произошел в июне в Ростовской области России - заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Отмечалось, что все они проходили по статьям, связанным с терроризмом.

Сообщалось, что захватившие заложников в ростовском СИЗО были вооружены пожарными топорами и резиновыми дубинками.

Была проведена спецоперация по освобождению заложников - захватчиков ликвидировали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152779-zahvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-zaklyuchennyh-likvidirovali/

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