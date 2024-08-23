Очередную нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области (фото)

Очередная нарколаборатория по производству "синтетики" была ликвидирована в Алматинской области сотрудниками полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Ее выявили на территории Карасайского района.

В ходе обыска пристройки во дворе дома обнаружены емкости с жидкостью и полимерные мешки с белым порошком со специфическим запахом, а также реактивы и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов рассказал подробности.

"Наркополицейскими задержан 27-летний мужчина. При допросе выяснилось, что высокооплачиваемую работу он получил через Telegram-канал. Проведенная экспертиза показала, что изъятые вещества являются мефедроном в жидком виде весом более 10 кг, в порошкообразном около 150 гр, а также 30 литров прекурсоров, предназначенных для изготовления синтетических наркотиков и 80 кг ядовитого вещества "бром", - сообщил он.

Изъятые вещества. Фото: polisia.kz

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, что в июле в Алматинской области в гараже частного дома полицейские обнаружили нарколабораторию, которая на тот момент была десятой по счету с начала 2024 года. Во время обыска также были обнаружены реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления синтетических наркотиков.

Изъятые вещества. Фото: polisia.kz

В начале текущего месяца в многоквартирном доме, расположенном в Наурызбайском районе Алматы, полицейские обнаружили нарколабораторию.

Были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь.

Месяц назад также в Наурызбайском районе Алматы "накрыли" еще одну нарколабораторию где производили "синтетику".

Похожий факт выявили в мае в Турксибском районе города - 23-летний житель Алматинской области был взят под стражу. Сообщалось, что он арендовал дом и варил в нем наркотики.