"Разозлилась и повалила на землю": казахстанку избили за разговор по телефону

Жительницу области Ұлытау осудили за то, что после распития пива она нанесла несколько ударов по лицу женщине, чей разговор по телефону разозлил ее, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимой по ч.1 ст.109-1 УК РК рассмотрели в Жанааркинском районном суде.

Установлено, что 21 июля 2024 года около 03.50 ночи, развлекаясь и распивая пиво, подсудимая сперва вступила в словесный конфликт со своей знакомой.

"Находясь возле кафе, она услышала, как другая гражданка разговаривает по телефону и использует оскорбительные слова. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая разозлилась, ударила ее по лицу левой рукой, повалив ее на землю, после чего нанесла ей еще 5-6 ударов по лицу. В результате действий подсудимой потерпевшей был причинен легкий вред здоровью", - рассказали в суде.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 МРП, что составляет 73 840 тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее в Сети появилось видео драки двух женщин в Кызылорде, в ходе которой в конфликт вмешался прохожий. Позже на месте оказались и стражи порядка. Все участники инцидента были установлены и доставлены в полицию.