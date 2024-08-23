Скандал с выселением Даны Атешовой: экс-супругу Айтенова наказали за укус владельца дома

23 августа суд Астаны по уголовным делам назначил Атешовой штраф в размере 20 МРП за совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

В Telegram-канале судов Астаны опубликованы подробности рассмотрения дела.

"А. во время процесса ее принудительного выселения, оказывая сопротивление владельцу дома М., не впуская его в дом, умышленно нанесла удары сотовым телефоном потерпевшему М., а затем укусила его", - сообщается в публикации.

В результате М. были причинены телесные повреждения.

Вина подсудимой доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы и материалами дела, отмечает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.

Прокурор просил назначить наказание в виде штрафа в размере 30 МРП.

Сторона защиты просила прекратить производство по делу в связи с отсутствием события и состава уголовного правонарушения.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано наличие малолетних детей и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств не установлено.

"Учитывая обстоятельства совершенного проступка и его тяжесть, а также принимая во внимание, что подсудимая является индивидуальным предпринимателем, имеет на иждивении 3-х малолетних детей и назначение иного вида наказания может сказаться на условиях жизни и воспитания ее детей, суд назначил подсудимой А. наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (738 тыс. тенге)", - резюмируется в публикации.

Приговор не вступил в законную силу.

Инцидент с супругой брата экс-акима

Ранее казахстанка Дана Атешова заявила, что 12 июля ее насильно пытался выселить из дома бывший муж, брат экс-акима Шымкента Мурата Айтенова. Видео инцидента женщина опубликовала на своей странице в Instagram.

На одной из записей видно, как из дома на руках выносят детей, у маленькой девочки на носу заметна кровь. Также некий мужчина насильно вытаскивает кричащую женщину, комментатор происходящего уверяет, что это якобы брат бывшего акима Шымкента. На кадрах также присутствуют люди в форме сотрудников полиции и другие очевидцы.

Ситуацию прокомментировали в полиции. Стражи порядка сообщили, что при исполнении судебного решения о выселении из жилого помещения частными судебными исполнителями произошел инцидент между бывшими супругами.

В отношении мужчины было заведено дело по факту применения физической силы. Также об инциденте высказалась уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

Позже стало известно, что Марата Айтенова арестовали на пять суток. Кроме того, на него возбудили уголовное дело по факту нанесения бывшей супруге телесных повреждений.

Он написал встречное заявление и озвучил свою позицию по ситуации.

26 июля в суде бывшую супругу Марата Айтенова наказали за нецензурную брань - ей вынесли предупреждение. В свою очередь брат экс-акима Шымкента заявил, что не наносил побои бывшей жене. На даче показаний Дана Атешова не смогла сдержать слез.

В суде Дана Атешова отказалась простить бывшего мужа. Она заявила, что Айтенов ничего не осознал, вместо раскаяния подал на нее заявление. Также, по ее словам, заявления на нее поступили от других людей, помогающих ее бывшему мужу.

Прокурор запросил для Айтенова 12 суток ареста. Адвокаты Даны Атешевой попросили максимальное наказание по статье 109-1 УК РК "Побои" – 25 суток ареста и запрет для бывшего мужа на контакт с бывшей женой.

Сам Марат Айтенов в суде высказался кратко: попросил прощения за избиение жены и применения в отношении него штрафа вместо ареста.

Решением суда Айтенова признали виновным по предъявленной статье и назначили наказание в виде 12 суток ареста.