Павлодарец объяснил свой опрометчивый поступок спешкой на важное мероприятие

Жителя Павлодара привлекли к ответственности за проезд на красный сигнал светофора. Свой поступок водитель объяснил тем, что торопился на важное мероприятие, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во время патрулирования полицейские пресекли грубое правонарушение - на пересечении улиц Лермонтова и Бухар Жырау водитель автомобиля Audi 80 проехал на запрещающий сигнал светофора.

"Водитель привлечен к административной ответственности. Свой опрометчивый поступок он объяснил тем, что очень спешил на важное мероприятие", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Похожее нарушение было зафиксировано в Павлодаре в этот же день около четырех часов дня, то есть когда движение проезжей части было достаточно оживлено. Водитель автомобиля Chevrolet тоже проехал на красный свет на перекрестке улиц Машхура Жусупа и Лермонтова.

"Главным сигналом светофора является красный свет, который предупреждает водителей о необходимости остановиться. Но что происходит с нашими водителями, которые так часто, находясь за рулем различных марок автомобилей, рискуя покалечить себя и других, летят на красный свет? За 7 месяцев текущего года на дорогах области задержано порядка 1399 водителей, проехавших на запрещающий сигнал светофора", - отметили в ДП региона.

Отметим, что по ст.599 КоАП РК проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.607 КоАП РК, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее полицейские Астаны напомнили казахстанцам, что желтый сигнал светофора предупреждает о запрете проезда. Пренебрежение этим правилом может повлечь последствия, а такие нарушения автоматически будут фиксироваться камерами видеонаблюдения.