Умерла после свидания: получившему за смерть девушки 2,5 года мужчине изменили приговор в Алматы

Суд изменил приговор алматинцу, которого признали виновным в гибели девушки, упавшей и ударившейся головой, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как говорится в сообщении Алматинского городского суда в официальном Telegram-канале, в апелляционном порядке было пересмотрено уголовное дело в отношении мужчины, которого признали виновным в гибели девушки.

Ранее Т. осудили за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 104 УК) на 2 года и 6 месяцев лишения свободы.

Однако обе стороны подали апелляционные жалобы на приговор суда.

"В ходе изучения материалов дела судебной коллегией установлено, что в октябре 2023 года подсудимый Т. вышли из кафе с потерпевшей К. В ходе конфликта, возникшего из-за такси, Т. с силой толкнул К.

В результате К. упала в арык, ударившись при падении затылочной частью головы о верхнюю кромку стенки бетонного арыка, и от полученного повреждения скончалась", - говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что причиной смерти девушки стала тупая закрытая черепно-мозговая травма, перелом правой височной кости c прорывом крови в боковые желудочки мозга, рассказали в суде.

"Изучив материалы дела и учитывая указанные обстоятельства, а также заключение экспертизы, судебная коллегия отменила ранее вынесенный приговор.

Постановлением коллегии Т. признан виновным в умышленном причинений тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека (пункт 3 статьи 106 УК) и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - добавили в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что женщина скончалась в Алматы после свидания с мужчиной. Последний перестал контролировать свои действия. Погибшая пыталась успокоить мужчину, а затем вызвала полицию. Пара вышла на улицу. Прибывшие на место полицейские нашли женщину уже мертвой.