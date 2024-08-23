События повернулись не в пользу танцевавшего на дороге казахстанца (видео)

В области Абай сняли на видео танцы молодого человека на проезжей части. За этот поступок ему назначили административный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, 18 августа события повернулись не в пользу 18-летнего водителя Hyundai. Его привлекли к административной ответственности за нарушение тишины с 22.00 до 9.00 утра.

"Поступок молодого человека является неприятным напоминанием о важности соблюдения правил и норм поведения не только на дорогах, но и в общественных местах. Пусть данное событие послужит уроком молодым водителям и напомнит о важности уважения прав и интересов других людей", - отметили в ДП области Абай.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).